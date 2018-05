Roma, 23 mag. - "Dopo quasi tre mesi la situazione relativa al nuovo governo non si è ancora sbloccata, e questo non è più accettabile. I campanelli di allarme lanciati dalle borse, non possono più essere sottovalutati: un Paese che vuole ripartire non può permettersi di aspettare ancora. Rendere i mercati nervosi non faciliterà il compito di chi finalmente sarà chiamato a Palazzo Chigi". Così Gabriele Manconi, presidente dell'Associazione Nobilita, sulla situazione di governo.