Codice strada, Rauti: approvare disegno legge seggiolini salvabebe

Roma, 23 mag. - "Il recente e tragico caso di Pisa, il bambino deceduto perché dimenticato in auto dal padre, si aggiunge ad una macabra lista che deve essere fermata. Di fronte a simili tragedie la politica non può restare indifferente. Dal 2011 si sono verificati 7 drammi simili, ciò significa che 7 famiglie sono state distrutte. Bisogna tutelare bambini innocenti e genitori". Lo afferma in una nota la senatrice di Fdi, Isabella Rauti.

"Fratelli d'Italia - aggiunge - ha depositato contestualmente al Senato e alla Camera, un apposito disegno di legge chiedendo l'inserimento nei seggiolini di un dispositivo che, attraverso un segnale luminoso o sonoro, segnali al conducente la presenza di bambini all'interno del veicolo. La nostra Presidente Giorgia Meloni ha lanciato un appello a tutti i gruppi parlamentari, affinché la legge venga approvata quanto prima. Nelle scorse legislature, infatti, sono state presentate proposte di legge di modifica al Codice della Strada, per rendere obbligatorio un dispositivo 'salvabebè' nei seggiolini delle auto ma la discussione si è arenata. Ci auguriamo che questa legislatura colmi velocemente una lacuna così grave e pericolosa", conclude.