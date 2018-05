Governo, Squeri (Fi): invettive di Di Battista anti-istituzionali

Roma, 23 mag. - "Si può essere in disaccordo con le scelte del Presidente della Repubblica e anch'io resto convinto che sarebbe stato giusto, per non dire doveroso, consentire al centrodestra di provare a formare un governo davvero in linea con le scelte degli elettori. Ma l'invettiva vagamente minacciosa di Alessandro Di Battista contro Sergio Mattarella è aggressiva se non violenta, in balìa della propria aggressività anti-istituzionale. Se questo è il nuovo che avanza e si accinge a conquistare il governo del Paese, c'è da essere preoccupati". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Luca Squeri.