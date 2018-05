Tav, Fi: Castelli alle Infrastrutture ipotesi da scongiurare

Roma, 23 mag. - "Le infrastrutture strategiche come la TAV sono 'fondamentali per il lavoro, per la democrazia, per il commercio e per la crescita'. Da piemontesi, prima ancora che da rappresentanti del Parlamento, non possiamo che concordare con le parole del Presidente Vincenzo Boccia, pronunciate questa mattina nel suo intervento di apertura dell'Assemblea 2018 di Confindustria. Auspichiamo, dunque, che il prossimo governo abbia la capacità di non farci perdere il treno dello sviluppo economico, perché posizioni ideologiche all'insegna della decrescita cosiddetta 'felice' legittimerebbero chi, a livello europeo, ritiene che l'alta capacità ferroviaria debba passare in Baviera". Lo dichiarano in una nota Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, deputati di Forza Italia.

"L'impegno di tutti deve essere completamente orientato a creare opportunità di lavoro in Italia e, ci permettiamo di dire, principalmente in Piemonte, un territorio che più di altri negli ultimi anni è sceso nella classifica del benessere. E' il lavoro la risposta non le misure assistenzialiste! Per questo riteniamo che l'ipotesi di Laura Castelli come Ministro delle Infrastrutture sia da scongiurare in ogni modo: siamo certi che la Lega non lo consentirà, perché sarebbe un colpo ferale per l'economia di una regione del nord così importante come il Piemonte", concludono.