Juncker: difenderemo diritti di immigrati africani in Italia

Bruxelles, 23 mag. - Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha assicurato a Bruxelles che l'Esecutivo Ue sarà attento alla tutela dei diritti degli africani che si trovano sul territorio italiano, dopo la formazione del nuovo governo con la partecipazione di forze, come la Lega, che hanno annunciato in campagna elettorale l'intenzione di espellere più di 500.000 immigrati economici. Juncker ha parlato rispondendo a una domanda durante un breve punto stampa in occasione del nono meeting fra la Commissione europea e la African Union Commission.

"Il governo italiano - ha detto - non si è ancora costituito, il presidente della Repubblica vedrà fra poco il presidente del Consiglio designato... Noi, come Commissione, giudichiamo i governi non sulla base di ciò che annunciano ma su ciò che faranno. Ma resteremo attenti - ha sottolineato Juncker - alla salvaguardia dell'integrità dei diritti degli africani che si trovano in Italia".