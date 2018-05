Roma, 23 mag. - "Paolo Savona, ex Banca di Roma, Adr, Impregilo, Mose, Ponte sullo Stretto, si dimette da presidente del Fondo lussemburghese Euklid in vista della nomina a ministro dell'Economia: ecco il governo 'amico del popolo' e nemico della casta targato Lega-M5s... L'ennesima presa in giro". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.