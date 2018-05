Moscovici: giudicheremo governo italiano su atti non su annunci

Bruxelles, 23 mag. - Il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, ha ribadito a Bruxelles che l'Esecutivo Ue non si pronuncerà su ipotesi e annunci, ma su atti e decisioni riguardo al prossimo governo italiano, "con cui comunque - ha sottolineato - dovremo lavorare con reciproco rispetto". Rispondendo ai giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione del "pacchetto di primavera" del semestre europeo, con le raccomandazioni specifiche per le economie di ogni paese membro dell'Ue, Moscovici ha affermato: "Questa è una Commissione politica, e l'esperienza che abbiamo è che quando si tratta dell'Italia, come per ogni altro Paese, dobbiamo rispettare la legittimità e i ritmi democratici".

Perciò, ha continuato, "aspetteremo la fine del processo di designazione di un governo in Italia, con una maggioranza in Parlamento. La Commissione non deve e non può commentare gli annunci, ma si pronuncerà, a tempo debito, sulla base degli atti, sul bilancio e sulle leggi. E lavoreremo, naturalmente, con il prossimo governo, come facciamo con tutti i governi europei".

"Quando un governo ci sarà - ha aggiunto Moscovici -, vorrei che ci fosse una collaborazione basata sul dialogo, sul rispetto e sulla reciproca comprensione. E' una cosa indispensabile, tenendo conto del fatto che l'Italia è, come sappiamo, un paese fondatore al cuore dell'Eurozona, ed è la sua terza economia".

"E' naturalmente - ha osservato ancora il commissario - nel quadro europeo che questo paese deve inscrivere, come sempre, il suo percorso. L'analisi della Commissione sull'Italia è ben nota ed è riflessa nelle nostre raccomandazioni per il 2019: le questioni che abbiamo sollevato, che siano sociali o di bilancio, attendono una risposta. Il debito dell'Italia è una questione importante per il futuro dell'Italia, per i cittadini italiani, ed è necessario dare una risposta credibile" e "attenzione" al problema, ha concluso Moscovici dicendosi "innamorato dall'Italia e amico degli italiani".

Più tardi, rispondendo ancora, a margine della conferenza stampa, ai giornalisti che chiedevano se non tema che alla guida del ministero dell'Economia e Finanza vada un responsabile anti euro, il commissario ha detto: "Non è qui a Bruxelles che si forma il governo italiano, ma a Roma, con le procedure costituzionali e politiche dell'Italia. Ripeto, questa Commissione non sarà colta in flagranza di non rispetto delle procedure democratiche: sono gli italiani che hanno votato, che hanno fatto - ha concluso - le scelte che hanno fatto in materia di rapporti di forza tra i partiti".