Usa: aprile,vendite case nuove -1,5% a 662.000 unità, sotto stime

New York, 23 mag. - Ad aprile, le vendite di case nuove negli Stati Uniti sono diminuite, dopo due rialzi consecutivi, ma lo hanno fatto meno di quanto previsto dagli esperti. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, il dato ha registrato un ribasso dell'1,5% rispetto al mese precedente a 662.000 unità; gli analisti attendevano un dato a 679.000 unità. Il dato di marzo è stato rivisto a 672.000 unità, dalle 694.000 della prima stima.

Rispetto all'aprile 2017, il dato è cresciuto dell'11,6 per cento. Le vendite di case nuove rappresentano circa un decimo del mercato immobiliare statunitense. Per esaurire completamente le case disponibili per la vendita servirebbero 5,4 mesi, più dei 5,2 mesi di marzo; il prezzo medio è salito a 407.300 dollari, il più alto dal 1963.