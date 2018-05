Banche,Congresso Usa smantella riforma finanza post-crisi di Obama

New York, 23 mag. - La Camera statunitense ha approvato una proposta di legge che cambierà radicalmente la Dodd-Frank, voluta per regolamentare le banche dopo la crisi del 2008; il testo era già stato approvato dal Senato e rappresenta il più grande cambiamento dell'impianto normativo finanziario degli ultimi otto anni.

Il testo prevede l'innalzamento da 50 a 250 miliardi di dollari del valore degli asset che una banca deve possedere per essere soggetta alle regole più severe. Alla Federal Reserve è comunque riconosciuta la possibilità di mantenere una supervisione stretta per le banche con asset tra i 100 e i 250 miliardi di dollari. La nuova norma, inoltre, prevede che le banche con asset inferiori ai 10 miliardi di dollari siano esonerate dalla Volcker Rule, che vieta alle banche il trading con capitale proprio. Inoltre, i cambiamenti approvati al Congresso facilitano l'offerta di mutui da parte degli istituti di credito più piccoli, riducendo determinati requisiti.

Nelle intenzioni dei repubblicani, servirà ad allentare le norme in favore delle banche di piccole e medie dimensioni, perché non porrebbero rischi al sistema finanziario. Il testo del provvedimento è ora sulla scrivania del presidente Donald Trump, che lo firmerà "a breve", come ha da poco scritto su Twitter, smantellando un altro tassello dell'eredità del predecessore, Barack Obama.