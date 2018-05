Malpezzi (Pd): Di Battista eversivo, fa l'agitatore del popolo

Roma, 23 mag. - "L'appello alla mobilitazione che arriva dall'esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista con il quale 'invita' il Quirinale a non ostacolare la strada del governo M5S-Lega, è ai limiti dell'eversione". Lo dichiara la senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato.

"In questi giorni - aggiunge - assistiamo a gravi forzature istituzionali da parte di chi è disposto a tutto pur di andare al Governo, facendo carta straccia delle prerogative che la Costituzione riserva al presidente della Repubblica e intimandogli addirittura di non 'ostacolare' il governo del cambiamento. La stessa Costituzione che Di Battista ha più volte difeso, sventolandola nel Parlamento e nelle piazze senza averla mai letta. E ora invece agisce in modo completamente opposto, comportandosi da agitatore del popolo e rivelando la sua vera natura".