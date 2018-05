Uber assicura autisti-corrieri per malattia, infortunio, maternità

Milano, 23 mag. - Uber lancia una serie di coperture assicurative a sostegno degli autisti partner per coprire malattia, infortunio, congedo di maternità e di paternità per gli autisti che operano tramite l'app in Italia e in Europa, quando sono online e offline. Grazie alla collaborazione con la compagnia Axa il programma di assicurazione Partner Protection sarà finanziato da Uber senza costi aggiuntivi per gli autisti e i corrieri partner: lo ha annunciato il Ceo Dara Khosrowshahi a Parigi, in occasione del summit Tech for Good organizzato dal presidente Macron.

"Uber non sarebbe la realtà che è senza gli autisti e i corrieri partner che rappresentano il cuore del nostro servizio. Nel corso del tempo lo abbiamo perso di vista. Ci siamo concentrati troppo sulla nostra crescita e non abbastanza sulle persone che l`hanno resa possibile. Abbiamo sempre definito i driver nostri "partner" ma non sempre li abbiamo trattati come tali. Per essere davvero dei partner bisogna saper ascoltare - ha dichiarato il Ceo - vogliamo essere un partner migliore, a partire dall'ascolto. Continueremo a fare in modo che la voce degli autisti e dei corrieri vengano ascoltate per rendere Uber migliore, insieme".

Il programma Partner Protection è pensato per garantire ai partner di Uber la tranquillità di lavorare mantenendo la flessibilità. "Crediamo che i partner meritino di essere protetti quando la vita (o il lavoro) non va secondo i loro piani" ha spiegato la società, che afferma di aver conciliato l'esigenza degli autisti di poter scegliere quando e dove mettersi alla guida e allo stesso tempo il bisogno di sentirsi più sicuri e tranquilli gestendo le circostanze di vita.

Tutti i partner che risultano idonei in Europa saranno così coperti in caso di spese o mancati guadagni dovuti a incidenti o infortuni che accadono durante una corsa. La copertura è estesa anche a eventi che capitano al di fuori dal servizio, come una grave malattia, un infortunio o un congedo di maternità o paternità. Per essere idoneo alla copertura fuori servizio, l'autista deve aver effettuato almeno 150 corse nelle precedenti otto settimane, il corriere Uber Eats deve aver completato almeno 30 consegne nelle precedenti otto settimane. Partner Protection avrà validità dal 1° giugno 2018 e da subito garantirà copertura a più di 150.000 partner indipendenti di Uber in Europa.