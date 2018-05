New York, 23 mag. - "Ci sarà presto una grande notizia per i nostri grandi operai americani del settore automobilistico. Dopo molti decenni in cui avete perso i vostri posti di lavoro a favore di altri Paesi, avete aspettato abbastanza!". Con questo tweet, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato delle novità, forse relative alla rinegoziazione del Nafta, l'accordo di libero scambio con Messico e Canada.