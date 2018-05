Tiffany, conti oltre le stime e nuovo piano: titolo +15% al Nyse

New York, 23 mag. - Trimestrale sopra le stime per Tiffany, che ha inoltre annunciato un nuovo piano di riacquisto di titoli propri per 1 miliardo di dollari. Notizie che hanno permesso al titolo di brillare, tanto da attestarsi intorno ai 118 dollari nei primi minuti di scambi, con un guadagno superiore al 15 per cento.

Nei tre mesi al 30 aprile scorso, il primo fiscale, Tiffany ha registrato utili per 142 milioni di dollari, in rialzo del 53% rispetto ai 93 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Gli utili per azione sono cresciuti a 1,14 dollari da 74 centesimi, mentre le previsioni erano per 83 centesimi per titolo. I ricavi sono cresciuti su scala mondiale del 15% a 1 miliardo di dollari, anche in questo caso sopra le attese del mercato ferme a 959,4 milioni.

Il Ceo Alessandro Bigliolo ha spiegato in un comunicato di essere "particolarmente incoraggiato dalla portata della crescita delle vendite in gran parte delle regioni e in tutte le categorie di prodotti". Per l'intero anno fiscale 2018, Tiffany si aspetta utili per azione tra i 4,5 e i 4,7 dollari, contro un massimo di 4,45 dollari per titolo atteso in precedenza; gli analisti si aspettavano un dato pari a 4,42 dollari per titolo. Nel 2018, il titolo Tiffany ha perso l'1,65%, ma negli ultimi 12 mesi è cresciuto del 9 per cento.