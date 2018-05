Rampelli (Fdi): no a Conte, meglio Di Maio premier

Roma, 23 mag. - "Giorgia Meloni ha ricevuto ufficiosamente da parte di Di Maio la proposta di sostenere la sua premiership in cambio dell`ingresso nel governo. È paradossale che i sostenitori della trasparenza facciano le cose di nascosto. Noi abbiamo ritenuto di restare fedeli alla coalizione e abbiamo scelto di non tradire Salvini. Non siamo stati ripagati visto che dopo essere stati giudicati troppo di destra da Di Maio nessun leghista ha preso le nostre difese. L`ultimo premier tecnico Mario Monti è stato oggetto di dileggio da parte di tutte le opposizioni, tra cui la Lega e i 5 Stelle. Giuseppe Conte non è parlamentare, non è stato eletto dai cittadini, non basta avere l`adesione di una sparuta minoranza su internet per andare addirittura a guidare un Governo". È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli a Tgcom 24.

"Non ci è stata rivolta alcuna richiesta pubblica di adesione a questo governo, né di portare i nostri contenuti sul tavolo del contratto. Non siamo abituati - ha aggiunto - a fare la stampella a nessuno. Salvini traditore? E` un`espressione forte, ma la realtà è che ha voltato le spalle al centrodestra. Sarebbe stato meglio Di Maio premier piuttosto che l`ennesimo tecnocrate con il cuore che batte a sinistra, che non ha preso nemmeno il voto di sua moglie. In Italia va ancora in onda la mortificazione della democrazia, agli italiani è vietato scegliere il Presidente del Consiglio, sia direttamente che indirettamente. Il governo è trainato dai 5S che pesano il doppio dei leghisti, quindi sarebbe normale una conduzione a Di Maio. In un`alleanza chi ha più consensi la guida".