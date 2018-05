Ilva, Benamati (Pd): chiudere impianto sarebbe disastro economico

Roma, 23 mag. - "Ho chiesto al Ministro dello Sviluppo economico se sia a conoscenza del fatto che alcuni esponenti del M5S hanno prospettato la chiusura dello stabilimento Ilva e se intende intraprendere azioni per evitare la chiusura dell`impianto e che di conseguenza vengano bloccate le trattative per l`acquisizione dell`Ilva da parte del gruppo Am Investco". Lo chiede il deputato del Pd, Gianluca Benamati, in una interrogazione al Ministro dello Sviluppo economico.

"Nei giorni scorsi - spiega Benamati - alcuni esponenti del Movimento 5 stelle, durante un incontro con le OO.SS del territorio, hanno prospettato la "chiusura programmata" dello stabilimento, dichiarando che l'impianto "si riconvertirà" non in "sei mesi ma nemmeno in venti anni", mettendo così in discussione il piano di rilancio e di conseguenza il futuro industriale di una filiera strategica, il destino dei lavoratori, ma anche quello dei creditori, che reclamano circa 2,5 miliardi di euro. Chiudere l`Ilva - aggiunge Benamati - potrebbe costare al Paese 1 punto di Pil, la perdita di 14 mila posti di lavoro diretti più quelli dell`indotto e la fine della produzione dell`acciaio a Taranto con conseguenze negative anche negli altri siti italiani appartenenti al gruppo Ilva e per tutto il sistema industriale italiano".