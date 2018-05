Turchia, la lira ancora bersagliata da vendite giù a nuovi minimi

Roma, 23 mag. - Mentre il presidente Recep Tayyip Erdogan telefona al venezuelano Nicolas Maduro, per complimentarsi della sua (controversa) rielezione, la lira turca viene nuovamente bersagliata da ordini di vendita e il dollaro si avvicina sempre di più alla soglia psicologica delle 5 lire. Da settimane i mercati effettuano scommesse ribassiste sulla valuta turca ritenendo che l'inasprimento di politica monetaria che richiederebbe da parte della Banca centrale viene impedito o quantomeno frenato dalla crescente intrusività del presidente.

Un interventismo ulteriormente esacerbato con l'avvicinarsi delle elezioni anticipate. E se da un lato il fronte governatori lancia accuse contro presunte manovre internazionali, dall'altro le opposizioni puntano invece il dito sui rischi che il Paese sta correndo nel lasciar cadere senza argini la valuta nazionale.

"Se insistono a non far niente finiremo tutti in malora", ha affermato il repubblicano Murrahem Ince. Per parte governativa invece, il vicepremier Bekir Bozdag ha puntato il dito contro le manipolazioni valutarie che sarebbero state alimentate da nemici di Erdogan.

La lira ha toccato un nuovo minimo storico con il dollaro salito a 4,92 rispetto alla valuta turca. Successivamente il biglietto verde ritraccia in parte a 4,877 lire. Poco più di due mesi fa, a metà marzo, il dollaro si attestava ancora sotto 4 lire.