Governo, Toti a Lega: con M5s può solo fare un pezzo di strada

Genova, 23 mag. - "La Lega con il M5s può condividere un pezzetto di strada ma non un progetto di vita, altrimenti questo non sarebbe più un governo non nato nelle urne e costruito in Parlamento per metterci una pezza ma diventerebbe una prospettiva politica di lungo periodo e cambierebbe completamente la storia politica italiana. Ma non credo sia il caso". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti.

"Spero che gli alleati e amici della Lega - ha concluso il governatore ligure - abbiano contezza del fatto che, anche se forse era l'unica chance per dare un governo al Paese, si stanno alleando con un partito che ha posizioni politiche, culturali e morali molto distanti dall'alveo del centrodestra".