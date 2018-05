Roma, 23 mag. - "In riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa, la Camera di Commercio di Roma precisa che il Prof. Avv. Giuseppe Conte, in virtù della sua comprovata e qualificata competenza, ha collaborato con l`Istituzione camerale". Lo comunica la Camera di Commercio di Roma in una nota.

"Il Prof. Conte - aggiunge - è stato destinatario di incarichi sia di patrocinio legale che di consulenza nell`ambito della Commissione per la Regolazione del Mercato".