De Bertoldi (Fdi): pdl salva bebè non più procastinabile

Roma, 23 mag. - "I casi di bambini dimenticati in auto, purtroppo, sono diversi: dal 2011 uno ogni anno e l'ultimo risale a pochi giorni fa. Drammi come questi non possono più verificarsi. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo depositato contestualmente al Senato e alla Camera, un apposito disegno di legge chiedendo l'inserimento nei seggiolini di un dispositivo che, attraverso un segnale luminoso o sonoro, segnali al conducente la presenza di bambini all'interno del veicolo". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Bertoldi.

"La nostra presidente Giorgia Meloni - aggiunge - già nella precedente legislatura si era battuta affinché il codice della strada venisse modificato e ora facciamo appello a tutti i gruppi parlamentari per fare in modo che questa legge venga approvata il prima possibile"