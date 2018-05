Codice strada, Donzelli (Fdi): approvare subito pdl salva bebè

Roma, 23 mag. - "La proposta di legge di Fratelli d'Italia per rendere obbligatorio l'installazione di un sensore sui seggiolini auto è una soluzione semplice e fattibile e che permetterebbe di salvare le vite di molti bambini, scongiurando episodi drammatici come quello avvenuto anche qualche giorno fa in provincia di Pisa". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

"Siamo tutti sconvolti da queste morti e per questo motivo - conclude - condivido l'appello lanciato da Giorgia Meloni e chiediamo a gran voce a tutto il Parlamento di appoggiare la sua proposta di legge affinché al più presto possa essere approvata. Non perdiamo altro tempo".