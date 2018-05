Comcast conferma, presto offerta su asset Fox per superare Disney

New York, 23 mag. - Comcast ha reso noto di essere "in fase avanzata nel preparare" un'offerta in contanti per gli asset che la 21st Century Fox di Rupert Murdoch ha già promesso a Walt Disney, in cambio di 52,4 miliardi di dollari in azioni. In una nota, il gigante statunitense delle telecomunicazioni, che controlla i canali Nbc News, Msnbc e Cnbc e lo studio cinematografico Universal, ha precisato che "una decisione finale" sulla proposta "non è ancora stata presa". All'inizio del mese in corso, si erano già diffuse delle indiscrezioni sulla possibilità di un'offerta a Murdoch.