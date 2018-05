Confindustria, M5s: bene focus Boccia su lavoro

Roma, 23 mag. - "Condividiamo l'assillo del presidente Boccia circa la necessità di mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del nuovo esecutivo. E aggiungiamo che ci sta a cuore l'esigenza di creare finalmente lavoro stabile e di qualità, in modo da consentire ai consumi di ripartire e di migliorare davvero la nostra produttività sistemica. Ecco perché al centro del contratto di governo ci sono gli investimenti produttivi nei settori ad alto moltiplicatore, la riduzione delle tasse per le imprese e un deciso efficientamento della macchina pubblica". Lo dicono i senatori M5S commentando la parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea annuale dell'organizzazione.

"Anche la riforma delle pensioni, oltre alle questioni di giustizia sociale, riguarda il lavoro. Si tratta, infatti, di liberare posti per le nuove generazioni, in maniera da svecchiare sia le aziende sia la Pubblica amministrazione che hanno bisogno di guadagnare in competitività - aggiungono i senatori Cinquestelle -. Abbiamo le coperture, tra tax expenditures da rivedere e riqualificazione della spesa da portare avanti, per realizzare il nostro programma, ma va detto soprattutto che le misure del contratto di governo genereranno impatti decisi sulla crescita, rendendo sostenibile il nostro debito e consentendoci di ridurlo progressivamente". "Boccia stia tranquillo. Avremo con la Ue un'interlocuzione leale e corretta, ma non saremo proni di fronte alla reiterazione di ricette economiche che hanno chiaramente fallito in questi anni, portando il Paese ad avvitarsi nella spirale di un'austerity che ha generato maggior debito accompagnato da esclusione sociale e impoverimento economico. Il contratto di governo è stato voluto e approvato dalla maggioranza degli italiani. Dunque, l'esecutivo che sta per nascere - concludono i senatori M5S - è il primo da un decennio a questa parte che deriva le proprie prerogative, attraverso il Parlamento, dalla sovranità popolare".