Governo, Toti: Ue non può criticare, colpa anti europeismo è sua

Genova, 23 mag. - "Credo che l'Europa sia la meno titolata a criticare questa esperienza di governo, se nascerà, perché gli errori veri sono stati fatti a Bruxelles. Se oggi c'è tanta sfiducia nella politica e i movimenti con piglio anti-europeo hanno tanto spazio, la prima domanda che dovrebbero farsi oggi i parrucconi di Buzelles è 'dove abbiamo sbagliato noi?'". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti.

"A me di questo governo -ha sottolineato Toti- preoccupa la velleitarietà del programma, la scelta dei candidati ministri sui curriculum, la mole di spesa pubblica contenuta nel programma che, al di là di quello che dice l'Europa, può comportare un aumento del costo del nostro debito quasi paralizzante".

Parlando del possibile futuro ministro dell'economia, Paolo Savona, considerato da molti un anti europeista, il governatore ligure ha poi aggiunto: "Che questo sia un governo non particolarmente filoeuropeista per l'Europa che conosciamo e che scelga anche dei ministri che abbiano questo taglio intellettuale e culturale, lo trovo scontato. Paolo Savona -ha concluso Toti- è un nome noto alle cronache dell'economia italiana e ha il curriculum per farlo".