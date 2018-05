Governo, Verini: Di Battista scherza col fuoco

Roma, 23 mag. - "La Costituzione italiana consente anche ai Di Battista di poter esprimere opinioni. Anche quando sono strampalate, istituzionalmente volgari, irresponsabili. Qui sta la superiorità del sistema democratico e costituzionale rispetto a incendiari e arruffapopolo di ogni specie. La figura e la persona del Presidente della Repubblica, le sue prerogative - tutelate dalla Costituzione - sono per fortuna dell'Italia molto più forti di qualsiasi Di Battista. Perché consentono a tutti, e anche a quelli come lui, di parlare in libertà. Per questo non si può permettere a nessuno di provare a scalfirle e indebolirle". Lo afferma in una nota il deputato Pd, Walter Verini.