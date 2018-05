La Russa: se rispetto patria non in sue corde, Fico lasci presidenza

Roma, 23 mag. - "Passino pure le foto di lui che prende l'autobus con tutta la scorta e il fotografo al seguito e che tanto hanno fatto sorridere gli italiani ma non posso non trovare offensivo e poco rispettoso delle istituzioni che anche lo stesso Fico rappresenta, vedere le immagini del presidente della Camera che a Palermo, nel giorno del ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci, tiene le mani in tasca durante l'Inno di Mameli. Se nelle sue corde non c'è l'amore per la Patria e il rispetto per le persone che in nome della Nazione sono morte, Fico come minimo si astenga quantomeno dal partecipare a manifestazioni come quella per Falcone, anche se certo, sarebbe meglio prendesse l'autobus e lasciasse la presidenza della Camera con le mani dove preferisce lui". Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia.