Governo, Fratoianni: sabato 26 assemblea nazionale di Leu

Roma, 23 mag. - "Ora abbiamo bisogno di incontrarci in maniera più ampia, noi tutti che abbiamo contribuito alla campagna elettorale di Liberi e uguali: per confrontarci su come cambiare e correggere gli errori del passato, discutere di quanto sta accadendo e definire insieme il percorso per il nostro impegno politico presente e futuro. E lo faremo nell'assemblea nazionale aperta di Liberi e uguali, che si terrà sabato 26 maggio, presso il Centro Congressi Rome Marriott Park Hotel". Lo scrive il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali nella newsletter rivolta ai militanti e agli iscritti.

"E' un momento a cui non dobbiamo mancare, tanto più - aggiunge - che in queste ultime settimane Liberi e uguali non è riuscita ad essere efficace di fronte al triste panorama del dibattito politico del Paese, quando sta nascendo un governo, Lega-M5S che allarga gli spazi della peggiore destra lepenista, dimentica nel suo programma le nuove generazioni, non propone risposte convincenti contro la disoccupazione, guarda a misure inique come la flat-tax e trascura il Sud. Il contratto con cui oggi il M5S e la Lega si apprestano ad andare al governo infatti e' un' inquietante mix di risposte ai problemi di fondo emersi nell'ultimo decennio".

(Segue)