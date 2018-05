Toti: Conte? Per fare politica serve un minimo di esperienza

Genova, 23 mag. - "Penso che un po' di esperienza politica serva sempre, come tutto nella vita. Se giochi a tennis e hai tirato qualche palla, lo fai normalmente meglio, se fai l'astrofisico aver guardato qualche stella forse ti aiuta, se fai politica e vuoi governare un Paese avere un minimo di contezza di quanto accade in un consiglio comunale, in un consiglio regionale o in Parlamento, certamente non è un difetto". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando della figura di Giuseppe Conte, il premier indicato da M5s e Lega.