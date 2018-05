Verducci (Pd): Conte, Di Maio e Salvini si dissocino da Di Battista

Roma, 23 mag. - "Le frasi postate poco fa su Facebook da Alessandro Di Battista sono un delirio intimidatorio nei confronti della Presidenza della Repubblica e del Parlamento. Parole indegne e vergognose, in sfregio alla Costituzione, intrise dei peggiori toni da regime autoritario, che ricordano gli anni più bui del nostro Paese. Un linguaggio incendiario e provocatorio, gravissimo perché istiga alla mobilitazione contro prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. Parole offensive nei confronti dei cittadini e delle Istituzioni repubblicane, che vanno isolate e denunciate. Conte, Di Maio e Salvini non possono far finta di nulla: si dissocino pubblicamente da quanto pronunciato da Di Battista". Lo afferma il senatore Pd Francesco Verducci in una nota.