Gasparri: orgogliosi di quanto fece governo Berlusconi

Roma, 23 mag. - "Ricordiamo la strage di Capaci che sterminò Falcone, Morvillo e la loro scorta. E rivendichiamo con orgoglio quanto ha fatto il centro destra negli anni in cui, dopo il 1994, con Berlusconi è stato al governo. Sono stati arrestati 1.296 latitanti tra cui i 32 più pericolosi, è stato reso permanente e inasprito il 41bis per i mafiosi ed eliminato il patrocinio gratuito, sono stati concessi maggiori poteri al Procuratore Nazionale antimafia e varati il piano nazionale e codice delle leggi antimafia. Inoltre sono stati confiscati 49.035 beni alla mafia per un totale di 25 miliardi di euro". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.

"A fronte dell'eroismo di Falcone e Borsellino, che affidarono a Mori e al Ros fondamentali indagini, incredibilmente archiviate dalla magistratura dopo le stragi del 1992, anche oggi - osserva - ascoltiamo affermazioni sbalorditive e infondate. Dice Di Matteo che la mafia guardava nel 1992 a Forza Italia, nata nel 1994. Si rilegga le norme varate dai governi Berlusconi dopo il 1994. Studi e si scusi. Ascoltare certi discorsi rende ancora più forte il rimpianto di uomini come Falcone, non a caso mortificato dai suoi colleghi e predecessori di chi anche oggi parla a vuoto".