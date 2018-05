Roma, 23 mag. - "Il sottoscritto non ha l'abitudine di inventarsi nulla, anche perché non ha fantasia. E in questa occasione meno che mai. Confermo quanto scritto. Con simpatia". Così Augusto Minzolini replica a Marco Agnoletti, portavoce di Matteo Renzi, che ha smentito la volontà dell'ex segretario dem di costituire un nuovo partito.