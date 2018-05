Governo, Toti: sbagliato scegliere premier in base al curriculum

Genova, 23 mag. - "Penso che l'errore di base sia aver scelto un premier sulla base del curriculum. Se un curriculum su carta diventa l'unico argomento per cui una persona viene scelta, credo che la politica faccia molti passi indietro". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando del futuro governo M5s-Lega.

"La storia politica -ha sottolineato il governatore ligure- è fatta di leader non scelti per il curriculum ma per le loro capacità. Sfido chiunque a dirmi il curriculum di Golda Meir, di Simon Peres o di Ronald Regan, se non quello che politicamente hanno dimostrato di saper fare".

Secondo Toti, "il fatto che si scelga un premier sulla base del curriculum è la dimostrazione che questo è un governo di necessità, un governo momentaneo, un governo di due forze politiche confliggenti che, avendo leader diversi, si devono accordare su un minimo comune multiplo al ribasso".

"Mi auguro quindi -ha dichiarato il consigliere politico di Forza Italia- che sia una parentesi per il Paese e che faccia il meglio possibile. Lo valuterò con il distacco e l'imparzialità dovuta. La scelta di un premier di mediazione come questo -ha concluso Toti- evidentemente lo connota comunque come un governo che può essere solamente un governo di transizione".