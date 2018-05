Governo, Brunetta: Mattarella monitori mercati finanziari

Roma, 23 mag. - "La Borsa di Milano sta vivendo un'altra giornata di passione, la quinta consecutiva nella sua peggior settimana del 2018. L'indice azionario FTSE MIB ha, infatti, iniziato subito la giornata perdendo circa il -2.0%, con i titoli energetici e bancari in netto calo. Sulle banche, in particolare, pesa il rischio di una forte svalutazione degli attivi dovuta al recente crollo del valore dei BTP che esse detengono in portafoglio, in vista delle prossime trimestrali. L'aumento dei rendimenti dei BTP potrebbe provocare presto un aumento del costo del denaro praticato dagli istituti di credito sui prestiti concessi a famiglie e imprese". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia. (Segue)