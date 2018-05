Roma, 23 mag. - "I ministri li sceglie il presidente della Repubblica, non c'è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo". Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio ha risposto ai cronisti sulla composizione della squadra di governo.

Infine il capo politico M5s ha confermato di aver incontrato questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini: "Sì, ho visto Salvini".