Di Maio: Conte premier politico, governo votato no voltaggabana

Roma, 23 mag. - "Finalmente inizia la terza Repubblica, la Repubblica in cui un passo avanti lo fanno i cittadini e un passo indietro lo fanno i politici. Giuseppe Conte, se sarà incaricato, sarà il presidente del Consiglio più politico che abbiamo mai avuto perchè incaricato dal presidente della Repubblica su indicazione di due forze politiche votate dal popolo. Questo è un governo votato, non si basa sui voltagabbana". Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, ha commentato la cvonvocazione da parte del Quirinale di Giuseppe Conte, il nome indicato da M5S e Lega per palazzo Chigi.

Quanto ai dubbi sul curriculum del professore universitario il capo politico M5s ha risposto: "Non sanno cosa inventarsi su un cittadino onesto e per bene".

Infine a chi gli chiedeva come mai Mattarella avesse chiesto ai due leader politici conferma sul nome di Conte, Di Maio ha risposto: "Perchè voi scrivete che ci stavamo ripensando. Si confonde pure il Quirinale se scrivete fake news".