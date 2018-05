Anzaldi (Pd): Conte chiarisca su Equitalia e conflitti interessi

Roma, 23 mag. - "Come primo atto, il professor Giuseppe Conte faccia piena chiarezza sul giallo della sua casa pignorata da Equitalia, svelato dall`inchiesta di Emiliano Fittipaldi sull`Espresso, e dica con trasparenza come intende comportarsi di fronte agli evidenti rischi di conflitto di interessi che avrebbe come premier, alla luce delle sue attività private come legale di grandi gruppi finanziari e grandi interessi economici". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Finora Conte - prosegue Anzaldi - su questo non ha detto una parola: è inaccettabile che chi si appresta ad essere il nuovo presidente del Consiglio non faccia chiarezza su macchie del genere".