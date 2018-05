Grillo: Di Maio ha tutto il mio appoggio, resistiamo a calunnie

Roma, 23 mag. - "Luigi hai tutto il mio appoggio, dobbiamo soltanto resistere a questo ulteriore rilancio di calunnie, è soltanto la paura di chi non si è mai voluto giocare qualcosa in cui credesse veramente nella vita, di gente che crede di essere coperta da un vaccino per le sconfitte; niente di più". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog in un post in cui appoggia il capo politico M5s Luigi Di Maio nella partita sul nuovo governo.

"L`idea stessa che noi e la Lega siamo in procinto di generare una nuova forza di governo - prosegue - in grado di rappresentare stabilmente un faro sempre fisso in Europa per tutti coloro che vi si smarriscono nell`avvilimento, ha scatenato i media in un`ultima offensiva. Si un`offensiva, nel senso che offende la mente di chiunque sia curioso di conoscere meglio questa nuova realtà, senza nasconderla con i rigurgiti dal trapassato remoto di figure patetiche e guascone".

