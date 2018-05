Governo, Gelmini: da Confindustria campanello allarme

Roma, 23 mag. - "Dall'assemblea annuale della Confindustria arriva un preoccupato campanello d'allarme. L'Italia non può mettere in discussione la sua appartenenza all'Ue, non può azzerare gli impegni presi sulle grandi opere infrastrutturali, non può permettersi di trascurare le politiche industriali a favore di logiche assistenzialistiche". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camere dei deputati.

"Il presidente Boccia, nel suo intervento, è stato chiaro e ha messo in guardia le forze politiche che stanno tentando di formare il governo: no alla chiusura dell'Ilva, sì alla Tav, sì al Tap e al Terzo Valico, no allo statalismo - ricorda Gelmini -. Le politiche industriali, dimenticate dal 'contratto del cambiamento' gialloverde, devono essere il cuore pulsante per il futuro del Paese. Non possiamo permetterci pericolosi salti nel buio perché a rimetterci sarebbero solo gli italiani".