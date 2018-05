Casellati: trasmettere insegnamento Falcone è dovere istituzioni

Roma, 23 mag. - "Trasmettere ai giovani l'insegnamento morale di Giovanni, Paolo e Francesca, ed il sacrificio di Rocco, Antonio, Vito, Agostino, Walter Eddie, Vincenzo, Emanuela e Claudio è un dovere che le Istituzioni, a partire da quella che ho l'onore di presiedere, devono assolvere con massimo impegno, nell'interesse delle future generazioni, perché è soprattutto a loro che Giovanni Falcone guardava nella sua costante azione di contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata". Lo ha scritto il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio indirizzato al presidente della Fondazione Falcone, Prof.ssa Maria Falcone

"Desidero esprimere il senso della mia personale gratitudine per l'organizzazione di tutte le iniziative che vedranno, nella giornata di oggi, la conclusione di progetti educativi dall'altissimo ed insostituibile valore morale - ha sottolineato Casellati -. Per me, per l'intero Paese, il progetto della Fondazione Falcone 'Angeli custodi: l'esempio del coraggio, il valore della memoria' deve tradursi quotidianamente in impegni concreti, ispirazione, forza interiore. Anche per questo è indispensabile continuare a collaborare per diffondere la conoscenza di chi, per senso dello Stato, di giustizia e di libertà ha sacrificato la propria vita".