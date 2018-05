Anzaldi (Pd): gravissime le minacce di Di Battista al Colle

Roma, 23 mag. - "Di Battista, un ex parlamentare senza alcun incarico formale nel Movimento 5 stelle, arriva addirittura a minacciare il presidente della Repubblica? Si tratta di un'intimidazione gravissima e senza precedenti, ai limiti della legalità, da cui il suo partito e Di Maio farebbero bene a prendere immediatamente le distanze, invece di lanciare anche loro diktat incostituzionali al Colle". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Le parole di Di Battista, ma anche quelle - prosegue Anzaldi - di alcuni esponenti M5s contro le prerogative del Quirinale, sembrano nascondere un unico chiaro obiettivo: far saltare il banco. Chi vuole davvero far nascere un governo non minaccia il Capo dello Stato. Dopo quasi tre mesi di trattative, non riescono a mettersi d'accordo sulle poltrone, su chi deve fare il ministro e chi il sottosegretario, questa è la verità. E allora vogliono far saltare tutto scaricando la responsabilità nientemeno che sul Quirinale. Una manovra spregiudicata sulla pelle e sui risparmi degli italiani, che da 80 giorni sono bloccati dalla palude dell'inciucio Lega-M5s mentre lo spread vola".