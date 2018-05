Governo, Gelmini: presto per capire effetti su allenza centrodestra

Roma, 23 mag. - E' "presto" per capire se e quali saranno gli effetti di un governo Lega-M5S sull'alleanza di centrodestra nei territori, a partire dalle Regioni e dai Comuni dove Forza Italia e Lega governano insieme. Lo ha detto il capogruppo di Fi alla Camera, Maria Stella Gelmini, a margine dell'assemblea annuale di Confindustria.

Secondo Gelmini bisognerà capire in quali condizioni si svilupperà il contratto di governo Lega-M5S su cui "siamo contrari. C'è distanza dalla nostra idea". Sul programma, Gelmini ha inoltre espresso apprezzamento per la relazione del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ha criticato il contratto di governo. "Boccia ha messo in evidenza i rischi - ha concluso - dalla vicenda Ilva alle grandi opere. Il suo è stato un intervento condivisibile".