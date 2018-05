Castelli: M5S non ha paura di andare al voto

Roma, 23 mag. - "Se si tornasse alle urne? Il Movimento 5 Stelle non ha paura di andare al voto. Forse sono altri ad avere paura perché temono di non essere rieletti. Il M5S, così come la Lega, non ha problemi da questo punto di vista. E' ovvio che il mandato del 4 marzo va portato a termine. Per questo ci siamo incamminati in una strada nuova, con uno strumento mai utilizzato in Italia". Lo ha detto Laura Castelli (M5S), ai microfoni di Gioco a Premier su Rai Radio1.

La deputata grillina ha parlato anche del professor Conte, indicato come premier: "Non è un nome debole, anzi. E' un nome che nasce da una volontà politica netta di due forze politiche che, anche se differenti su alcuni aspetti, si siedono e vogliono rappresentare la democrazia".