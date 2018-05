La Russa: FdI coerente, contraria a Monti ieri e a Conte oggi

Roma, 23 mag. - "Fratelli d'Italia è nata perché non voleva sostenere un governo tecnico come quello di Mario Monti e che invece Forza Italia voleva appoggiare. Anche la Lega allora era contraria ai governi tecnici. Oggi, invece, Salvini ha cambiato idea e rompendo l'alleanza con il centrodestra si presta al gioco dei grillini che ricordo, non hanno vinto le elezioni e assieme a loro indica il nome di Giuseppe Conte. Noi siamo stati coerenti allora e lo siamo anche oggi e diciamo che non voteremo mai un governo tecnico". Lo ha detto Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia, intervenendo alla trasmissione L'Aria che tira in onda su La7.