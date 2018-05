Governo, Speranza: entusiasmo Le Pen la dice lunga

Roma, 23 mag. - "Marine Le Pen è entusiasta di questo governo e questo la dice lunga". Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante la trasmissione Studio 24 su Rainews.

"A me sembra - ha aggiunto Speranza - che questo governo nasca con un forte orientamento a destra. C'è una saldatura tra un partito pigliatutto come i 5 stelle e uno dei principali alleati della Le Pen in Italia, la Lega, che sta diventando un altro protagonista del movimento sovranista in Europa. Noi faremo una forte opposizione a questo esecutivo".