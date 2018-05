Roma, 23 mag. - "Ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta non è un esercizio di memoria. Ricordare chi è morto per aver combattuto la mafia è un dovere per chi difende valori di democrazia e legalità". Lo ha scritto in un tweet l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata di LeU.