La Russa: Salvini si è fatto fregare da Di Maio, è più debole

Roma, 23 mag. - "Io non conosco Giuseppe Conte ma lo conoscono quelli che sono di sinistra come lui e lo conosce Di Maio. Il centrodestra compatto delle elezioni è finito perché Salvini ha accettato di trattare con Di Maio a nome della sola Lega e non più del centrodestra unito. Di Maio sapeva che Salvini da solo sarebbe stato più debole e che, con un patto a tre anziché a due, sarebbe stato più difficile imporre il nome di Conte. Salvini si è fatto fregare da Di Maio". Lo ha detto Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia, intervenendo alla trasmissione L'Aria che tira in onda su La7.