Minniti: mi auguro facciano in fretta a formare il nuovo governo

Palermo, 23 mag. - Formare il nuovo governo? "Mi auguro che facciano in fretta. Lo dico perché io sono il ministro dell'Interno, e so bene che al ministero dell'Interno non ci sono affari correnti, non c'è ordinaria amministrazione. Io non so se questo sarà il mio ultimo intervento pubblico da ministro, me lo auguro, e sarebbe uno straordinario onore e un segno inconfondibile del destino". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti, intervenendo nell'aula bunker di Palermo per commemorare i 26 anni dalla strage di Capaci, parlando delle sue impressioni sul prossimo governo.