Governo, Martina: contratto Lega-M5s è libro degli incubi

Roma, 23 mag. - "Il contratto di Lega e 5Stelle è il libro degli incubi. Costa oltre 120 miliardi di euro ed è coperto solo per 500 milioni. Alla fine ci rimettono ancora i cittadini". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ad Agorà su Rai3.

Per Martina, inoltre, "la flat tax è iniqua. Regala sconti fiscali a chi ha già e toglie al ceto medio e ai più deboli" e "Lega e Cinque Stelle prendono in giro sul taglio delle pensioni d'oro. Con la flat tax aumenteranno grazie allo sconto ai più ricchi". Questo mentre "si sono dimenticati di dire come bloccheranno l'aumento Iva. Nel contratto non ne parlano".

Per quanto riguarda il Pd, ha aggiunto, "tra pochi giorni parte la nostra campagna per il salario minimo legale. Mai più un lavoratore a tempo pieno sotto i 1000 euro".