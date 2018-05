Roma, 23 mag. - "Oggi è l'anniversario della strage di Capaci nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Il loro sacrificio e quello di tutti coloro che lottano ogni giorno, dall'agente di polizia al piccolo commerciante, non è e non sarà stato vano se il loro coraggio ci guiderà quotidianamente nella lotta per estirpare dall'Italia questa malattia chiamata mafia". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.