Roma, 23 mag. - "Lega e 5 Stelle ci hanno raccontato per 80 giorni che quel che contava era il programma e oggi ci dicono che non è più così ma l'importante è un signore che non è stato eletto da nessuno. Secondo me vogliono far saltare il banco". Lo ha detto Ettore Rosato (Pd), vicepresidente della Camera, entrando all'assemblea di Confindustria.