Governo, Bernini: mi fido di Salvini non di Di Maio

Roma, 23 mag. - Salvini ha commesso ingenuità su Conte, avrebbe dovuto controllare il suo curriculum? "Io mi fido di Salvini - risponde Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia a Mattino Cinque - mentre non fido di Di Maio, della sua inesperienza e della immaturità dei Cinquestelle. Salvini ha fatto una scelta politica a livello nazionale che non condividiamo ma il centrodestra resta vivo e vegeto, governiamo in sei regioni importantissime e in tantissime realtà territoriali, saremo uniti e alleati alle amministrative del 10 giugno. Adesso, ribadisco, quello che più ci preoccupa è l'immobilismo governativo, è il programma sottoscritto che presenta filoni che si contraddicono, che presenta un'impostazione opposta - ha concluso Bernini - al principio del garantismo cui non intendiamo rinunciare".